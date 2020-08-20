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فن

عادل إمام يسترجع ذكريات شبابه.. شاهد

الخميس 20/أغسطس/2020 - 10:42 م
عادل امام
عادل امام
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مصطفى كرم
نشر الفنان عادل إمام عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، صورة من أيام شبابه.


وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين " الزعيم" و"أسطورة كل الأوقات" و"ملك الكوميديا" و"ربنا يديم عليك الصحة والعافية".


يُذكر أن عادل إمام شارك في بطولة مسلسل فالنتينو الذي عرض في سباق الدراما الرمضاني 2020.   


مسلسل "فلانتينو" بطولة الفنان عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.

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