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رياضة

كوكا يقترب من الانضمام نهائيا لـ أولمبياكوس اليوناني.. تفاصيل

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 05:50 ص
احمد حسن كوكا
احمد حسن كوكا
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ياسمين تيسير
كشفت بعض التقارير الصحفية عن قرب انضمام أحمد حسن كوكا نجم فريق سبورتينج براجا البرتغالي المعار لـ أولمبياكوس اليوناني لفريقه الحالي خاصة عقب تالقه خلال الفترة الماضية وتتويج الفريق بالدوري اليوناني

وأكد موقع Fosonline أن هناك اتفاق تم بالفعل بين الناديين لانضمام اللاعب بشكل نهائي لـ الفريق اليوناني 


وأضاف الموقع أن الصفقة ستتم مقابل 2 مليون يورو في ظل رغبه بيدرو مارتينز المدير الفني للفريق اليوناني في ضم اللاعب 

وكان كوكا انضم لـ اولمبياكوس منذ موسم 2018 حيث تم تجديد الاعارة مرة اخري من 2019 لـ 2020 

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