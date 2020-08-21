حاميها حراميها..صحيفة كويتية تكشف تورط 3 ضباط في قضايا غسيل أموال

كشفت صحيفة القبس الكويتية عن تورط 3 من ضباط وزارة الداخلية الكويتية في قضية غسيل أموال والمعروفة إعلاميا بشبكة بنيدر والمتهم فيها الإيراني فؤاد صالحي و5 أخرون " لبناني وبدون وبنغالي وكويتيان".





وذكرت الصحيفة الكويتية نقلا عن مصادرها دون تسمية أن الساعات القليلة القادمة ستشهد صدور أوامر بضبط وإحضار بحق الضباط الثلاث .





وأوضحت الصحيفة أن التحريات الخاصة بالقضية المعروفة إعلاميا باسم " شبكة بنيدر" كشفت عن ضابط رابع متهم في القضية ولكن الجهات المعنية تسعي لإكتمال كافة التحريات للتأكد من تورطه.





وبيًنت الصحيفة ان التحريات أثبت ان هناك علاقة بين محامين والمتهم الأصيل في القضية الإيراني الأصل فؤاد صالحي عدد من المحامين ولكن الجهات القضائية في انتظار استكمال التحقيقات علي حد قول الصحيفة.