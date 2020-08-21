أصغر وأحلى مصور.. طفل لا يتعدى السابعة يقوم بفوتوسيشن لمي حلمي

نشرت الاعلامية مي حلمي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





وظهرت مى حلمى فى الصورة من أحد الفنادق وهى يصورها أحد الأطفال .





وعلقت مى حلمى قائلة :" اصغر واحلي مصور لا وبيطلع الصور حلوه حبيبي يوسف وشكرا علي الصوره".







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كانت الاعلامية مى حلمى علقت على خبر انفصالها عن المطرب محمد رشاد من خلال ستورى عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام





وقالت مى حلمى: "ردا على كل ما نشر من امس عن خبر طلاقى .. لم يتم اعلامى رسميا حتى الان ".





من ناحية أخرى علق الفنان محمد رشاد، على انفصاله عن زوجته مي حلمي في أول رد له بعد الطلاق.



