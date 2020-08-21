كدمات وسحجات.. إصابة 11 في انقلاب سيارة بصحراوي البحيرة

أصيب ١١ شخصا، بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة سيرفيس، علي الطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، تم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.





وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز ودي النطرون، يفيد بوصول بلاغ من مستشفى وادي النطرون المركزى، باستقبال ١١ شخص مصاب و هم : " سهيله لطفي السيد 18 سنة، محمد حماده السيد 20 سنه، ندي حسنين نصر 20 سنة، شيرين صلاح نصر 35 سنة، مريم حمام 20 سنة، صلاح محمد راشد 53 سنه، آيه جمال محمد 25 سنه، علياء جمعه عبدالله 18 سنة، جنات احمد صلاح 6 سنين، علي جمال محمد 18 سنة، برهان حسان ذكي 17 سنه" ، جميعهم مقيمين في محافظة المنوفية، ومصابين بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم اثر وقوع حادث انقلاب سيارة سيرفيس على الطريق أمام الكيلو ٤٥ بنطاق المركز، تم عمل الاسعافات والفحوصات الطبيه اللازمه.



