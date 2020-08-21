لأول مرة ..إجراء عملية تجميل أنف في الشرقية

كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية.





أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه قام الفريق الطبي بمركز الحروق والجراحات التكميلية بمستشفي ههيا المركزي، بإجراء عملية تجميل أنف للمرة الأولي بالمستشفى لسيدة تعاني من إعوجاج بالحاجز الأنفي، وتم تجميل شكل الأنف، بإشراف الدكتور محمد فريد مدرس واستشاري التجميل بطب الأزهر واستشاري التجميل بمركز الحروق، ومشاركة الدكتور محمد عاطف، والدكتور أحمد صالح.

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أضاف "مسعود" انه تم إستئناف عمليات الجراحة العامة بمستشفي ههيا بإشراف الفريق الطبي المكون من الدكتور إسماعيل بديوي مدير مركز الحروق والجراحات التكميلية، والدكتور حسام عبد الحليم،وتم أجراء ٥ عمليات جراحية أدرجت علي قوائم الإنتظار.

كما تم إجراء ٢ جراحة استئصال ورم بالثدي للحالات المترددة علي مركز الإحالة بالمستشفي ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتم إجراء الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية لهن، والحالات الآن مستقرة، وتتلقي الرعاية الطبية بالمستشفي، تحت إشراف مدير المستشفي.