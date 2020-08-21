عميد تربية رياضية كفر الشيخ: طلابنا لابد ألا يكون بهم عيوب خلقية.. وأحمد عمر سيبدع في أي كلية نظرية أخرى

أصدر الدكتور عبد الحليم مصطفي عكاشة عميد كلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ ، بيانا رسميا للرد فيه على حكاية الطالب أحمد عمر الذي تم رفضه بسبب شكل "شفتيه" .

حيث قال عميد الكلية: ردا ًعلى ما نشر أمس علي مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الطالب / أحمد غريب محمد كامل عمر المتقدم لاجتياز اختبارات القبول بكلية التربية الرياضية جامعة كفرالشيخ، نود أن نوضح أننا جميعا بدأ من السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجامعة وجميع العاملين بالجامعة موجودين لخدمة أبنائنا الطلاب وإعطاء كل ذي حق حقه وتذليل العقبات أمامهم ونصحهم وإرشادهم إلى الصواب دائما.





وأكد أن ، كليات التربية الرياضية عموما بجمهورية مصر العربية لها ضوابط وشروط للالتحاق بها ، ولذلك تم عقد عدة اختبارات والمسماه باختبارات القدرات وتتم من خلال عدة لجان متخصصة وفقا لرؤية واستراتيجية وزارة التعليم العالي.





وأوضح أن الطالب المتقدم يمر بعده مراحل أولها وبعد دفع المصروفات المقررة من قبل مكتب التنسيق الرئيسي للجامعات المصرية ، أن يبدأ الطالب بالكشف الطبي المبدئي علي القلب ثم ينتقل الطالب اللائق فقط إلى الاختبار الثاني وهو اختبار قياس الطول والوزن ثم ينتقل الطالب اللائق فقط إلي الاختبار التالي وهو اختبار القوام ثم ينتقل الطالب اللائق فقط إلى الاختبار التالي وهو اختبار السمات الشخصية ،ثم ينتقل الطالب اللائق فقط إلى الاختبار الرياضي ويتم ذلك من خلال لجان سير محددة من قبل كنترول مسئول عن ذلك ،ويتم استبعاد الطالب الغير مستوفي للشروط أولا بأول.





وقال : أما ما حدث لابننا العزيز / أحمد غريب محمد كامل عمر أنه افتقد أحد شروط القبول بالكلية في إحدى اللجان المتخصصة وهي لجنة القوام، وهذا ليس معناه أنه بهذا الوصف الذي يصف به نفسه علي الإطلاق ومن الممكن أن يكون مبدع جدا ومتميز جدا عند التحاقه بأي كلية نظرية غير كلية التربية الرياضية.





وأضاف في بيانها : نحن أبدًا أبدا لا نرضي بأن يهان لدينا أي طالب على الإطلاق ، بدليل أن أحد الأساتذة المتخصصين في اللجنة نفسها تحدث مع الطالب علي انفراد ومن قرب نظرا لمراعاته نفسيًا وأوضح له سبب عدم قبوله وذلك نظرا للنواحي الإنسانية والتي فهمت عكس ما قصدي منها تمام.









وأشار إلى أن اختصاصات لجنة اختبار القوام والتي يقف فيها الطالب امام لجنة الاختبار بالشورت الرياضي فقط حتي تتمكن اللجنة من رؤية جميع اجزاء جسم الطالب والتأكيد من خلو جميع هذه الأجزاء الظاهرة من أي عيوب أو انحرافات قواميه تعيق الطالب عن الاستمرار والنجاح في العمل في هذا المجال فيما بعد ، ولذا تطلب اللجنة من الطالب عمل بعض المهارات الحركية التي تبين خلوه تمام من هذه العيوب الخلقية والبدنية وكل هذا لصالح الطالب قبل التحاقه بالكلية.