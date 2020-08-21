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أخبار العالم

بومبيو: سنمنع روسيا والصين من انتهاك العقوبات الأمريكية على إيران

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 04:23 م
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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أحمد محرم
أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن خيبة أمل الولايات المتحدة من عدم دعم أطراف الاتفاق النووي والدول الأعضاء بمجلس الأمن لدعوتها إلى تفعيل العقوبات الأممية السابقة على إيران.


وأكد بومبيو أن الولايات المتحدة ستعمل على منع روسيا والصين من انتهاك العقوبات الأمريكية على إيران.

وأعلن ديمتري بوليانسكي النائب الأول لممثل الاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة، أن الولايات المتحدة تسعى إلى عرقلة دعوة روسيا لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الخطوات الأمريكية لإعادة فرض العقوبات على إيران.

وبحسب وكالة "سبوتنيك"، كتب بوليانسكي على تويتر: "بعد التأكيد الباطل بأنهم أطلقوا عملية إعادة العقوبات، عارض زملاؤنا الأمريكيون عقد اجتماع لمجلس الأمن لبحث ما يحدث بشأن تطبيق القرار رقم 2231".

وأضاف: "نأسف لأنهم لا يحاولون فقط تضليل العالم بشأن الحق في بدء إعادة العقوبات، لكنهم يتجنبون أيضا مناقشة صادقة لهذه القضية. سلوك غير مناسب لدولة عظيمة".

وكانت مصادر في مجلس الأمن الدولي أفادت في وقت سابق، بأن روسيا طلبت عقد اجتماع لمجلس اليوم الجمعة من أجل مناقشة موضوع عزم الولايات المتحدة إعادة فرض عقوبات ضد إيران.

وأكدت المصادر لوكالة "سبوتنيك": روسيا طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي الجمعة بسبب الأحداث حول تنفيذ اتفاقية 2231".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد اجتمع مع رئيس مجلس الأمن الدولي وسلم شكوى بشأن عدم التزام إيران ببنود خطة العمل المشتركة الشاملة من أجل إعادة فرض العقوبات ضد إيران وفق القرار الأممي رقم 2231.

وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو تدعو المجتمع الدولي إلى التصدي لنوايا الولايات المتحدة استئناف عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران.

يشار إلى أن القرار رقم 2231، الذي تم تبنيه في عام 2015، والذي نظم إنشاء خطة العمل الشاملة المشتركة، ينص على آلية للتجديد التلقائي لعقوبات الأمم المتحدة ضد إيران إذا لم تف إيران بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة. 

وتعمل هذه الآلية لفترة 10 سنوات اعتبارًا من عام 2015. يفترض القرار أنه إذا تم الكشف خلال هذه الفترة عن أي انتهاكات جسيمة من قبل إيران، فلن تتمكن الدولة من تجنب العقوبات إلا إذا تم تبني قرار مجلس الأمن الدولي ذي الصلة. وإذا تحدث أحد أعضائه الدائمين على الأقل ضد إيران، فسيتم تجديد العقوبات تلقائيًا في غضون 30 يومًا.
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