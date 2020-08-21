إزالة 8 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدى بكل حزم لأى محاوله للتعدى على الأراضى الزراعية سواء البناء بدون ترخيص أو التجريف او التبوير وإزالة تلك المخالفات فى المهد على نفقه المخالف وتطبيق القانون على المخالفين.





أكد محمد محمود حجازى رئيس مركز ومدينة مشتول السوق انه تم شن حملة بالتنسيق مع قوه أمنيه من شرطه المركز لإزاله ٨ حالات تعدى على الأرض الزراعية بمساحة ١٦٠٠ متر وتم تحرير محاضر ضد المخالفين.





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وناشد المحافظ المواطنين بضرورة الإمتثال للقوانين وعدم مخالفتها حتى لايعرضوا أنفسهم للمسائلة القانونية كما أعطى تعليمات مشددة للاجهزه التنفيذية بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتصدى بكل حزم وقوة لتعديات البناء المخالف وتطبيق القانون للحفاظ على هيبة الدولة.





كما كلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالإستجابة السريعة والفورية لشكاوى المواطنين في جميع القطاعات الخدمية لكسب ثقتهم ونيل رضاهم بجميع الخدمات المقدمة إليهم ، مؤكدًا على ضرورة التواصل المباشر مع المواطنين والإستماع لشكواهم وإيجاد الحلول الفورية لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.





اكد المحافظ أن الجهاز التنفيذي بأكمله لا يدخر جهدًا في العمل علي بحث وحل أي من شكاوى المواطنين الواردة إليه عبر أي قناه من قنوات التواصل المتاحة للمواطنين لتقديم شكواهم، مؤكدًا أنه تم توجيه كافة القيادات التنفيذية بالتفاعل الفوري مع الشكاوي الواردة وإيجاد حلول عملية لها بما يسهم في تحقيق مصلحة المواطنين.