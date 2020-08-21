AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إزالة 8 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 05:09 م
إزالة 8 حالات تعدي
إزالة 8 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
Advertisements
محمد الطحاوي

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدى بكل حزم لأى محاوله للتعدى على الأراضى الزراعية سواء البناء بدون ترخيص أو التجريف او التبوير وإزالة تلك  المخالفات فى المهد على نفقه المخالف وتطبيق القانون على المخالفين.


أكد محمد محمود حجازى رئيس مركز ومدينة مشتول السوق انه تم شن حملة بالتنسيق مع قوه أمنيه من شرطه المركز  لإزاله ٨ حالات تعدى على الأرض الزراعية بمساحة ١٦٠٠ متر وتم تحرير محاضر ضد المخالفين.


أقرأ أيضا:

يحدث في الشرقية.. تنفيذ 12 ألف مشروع للشباب بتكلفة مليار و727 مليون جنيه

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة الإمتثال للقوانين وعدم مخالفتها حتى لايعرضوا أنفسهم للمسائلة القانونية كما أعطى تعليمات مشددة للاجهزه التنفيذية بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتصدى بكل حزم وقوة لتعديات البناء المخالف وتطبيق القانون للحفاظ على هيبة الدولة.


كما كلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالإستجابة السريعة والفورية  لشكاوى المواطنين في جميع القطاعات الخدمية لكسب ثقتهم ونيل رضاهم  بجميع الخدمات المقدمة إليهم ، مؤكدًا على ضرورة التواصل المباشر مع المواطنين والإستماع لشكواهم وإيجاد الحلول الفورية لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.


اكد المحافظ أن الجهاز التنفيذي بأكمله لا يدخر جهدًا في العمل علي بحث وحل أي من شكاوى المواطنين الواردة إليه عبر أي قناه من قنوات التواصل المتاحة للمواطنين لتقديم شكواهم، مؤكدًا أنه تم توجيه كافة القيادات التنفيذية بالتفاعل الفوري مع الشكاوي الواردة وإيجاد حلول عملية لها بما يسهم في تحقيق مصلحة المواطنين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غلق وتشميع صالة ألعاب رياضية خالفت مواعيد الحظر في ديرب نجم

محافظ الشرقية: نتصدى بكل قوة وحزم لمحاولات البناء المخالف على الأراضى الزراعية

للحد من الظاهرة.. كتاب دوري لرؤساء المراكز بالشرقية لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

تحصيل ٩٨ مليون جنيه.. الشرقية تستقبل 26 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء

لفرض هيبة الدولة.. إزالة 4 حالات تعد على أراضي الدولة بالحسينية

ضبط خلاطة ومواد بناء قبل استخدامهم في بناء مخالف بالشرقية

ترشيحاتنا

المتهم كان صديقه| شقيق العريس المذبوح يكشف تفاصيل جديدة في الجريمة

أهم الأخبار.. وقف إطلاق النار فى ليبيا والرئيس السيسي يرحب .. القصة الكاملة لطالب تربية رياضية بعد التنمر عليه.. أردوغان يأمر بتحويل كنيسة لمسجد

الحكومة تحسم الجدل: لم يتم فرض أى ضريبة دمغة جديدة على المحمول

علاء عابد: قرار وقف إطلاق النار بـ ليبيا يتفق مع رؤية مصر.. وينهي التدخل التركي السافر

جالب الشر وداعم الإرهاب.. ماذا يحدث في مالي بعد عامين من زيارة أردوغان؟

أخبار الفن| 4 نساء في حياة أحمد سعد.. والجمهور يطارد هالة صدقي

AdvertisementS

رعب في الأهلي قبل قمة الزمالك

بعد بيروت.. شحنة نترات أمونيوم تهدد بكارثة في دولة جديدة

بعد وقف إطلاق النار.. مستشار ليبي يكشف أسرار التحول فى موقف السراج

رئيس الأسقفية يدعو قادة الكنائس الأنجليكانية في العالم للصلاة من أجل حل أزمة سد النهضة

حكاية طالب رفضته تربية رياضية كفر الشيخ بسبب شكله .. أحمد عمر : مليش ذنب .. وعميد الكلية : هيكون مبدع في مكان تاني

إيه الغلط فى كلامى عن الأهلي.. نجم الإسماعيلي يتحدى عدلي القيعي بالمستندات

وزير التنمية المحلية: 688 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء تم تقديمها للمحافظات حتى الآن

بعد آيا صوفيا.. أردوغان يأمر بتحويل كنيسة شورا البيزنطية الأرثوذكسية إلى مسجد

للمسافرين من القاهرة إلى الإمارات.. مصر للطيران تعلن قرارات جديدة حول الدخول

فلوسنا راحت فين.. مصدر بالكهرباء يوضح حقيقة سحب الرصيد فى العدادات مسبوقة الدفع

صفعة لأردوغان.. حكومة السراج تعلن وقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا وتدعو لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب وانهيار الدولار| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان قصير مطرز .. بوسي تبرز أنوثتها في إطلالة جديدة

في الجيم.. ياسمين عبد العزيز تستعرض لياقتها البدنية

بملابس ملفتة .. زوجة أحمد السقا تخطف الأنظار في أحدث ظهور