يحدث في الشرقية.. تنفيذ 12 ألف مشروع للشباب بتكلفة مليار و727 مليون جنيه



وقال "غراب" في بيان اليوم، الخميس، إن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج " مشروعك "، مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة.









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كما أكد المحافظ أهمية برنامج "مشروعك" في فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.











وأعلن محافظ الشرقية عن تنفيذ 12 ألفا و250 مشروعًا ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، بتكلفة مليار و٧٢٧ مليونا و٩٥ ألف جنيه، لتوفر ٤٢ ألفا و٤٠٣ فرص عمل لشباب وأبناء المحافظة.











وأوضح العربي الشبراوي، مدير "مشروعك" بالمحافظة، أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع (تجارة سيراميك، تجارة مفروشات، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع أرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا .... وغيرها).











وذكر مدير "مشروعك" أن مركز ومدينة الزقازيق وحي أول وثان جاؤوا في المركز الأول، بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٢٢٦٠ مشروعا بقيمة ٢٥٠ مليونا و٢٩٦ ألفا و٤٠٠ جنيه، يليه في المركز الثاني مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٥٧٣ مشروعا بقيمة ٢٢٢ مليونا و٨٣٣ ألفا و٢٥٠ جنيها، ويليه في المركز الثالث مركز بلبيس بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ١٦٠٥ مشروعات بقيمة ٢٠٦ ملايين و٣٨٢ ألفًا و٦٥ جنيها.









ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.