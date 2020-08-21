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أخبار العالم

الأردن يرحب بـ وقف إطلاق النار في ليبيا

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 05:46 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية، اليوم الجمعة، بالإعلان الصادر عن حكومة الوفاق ومجلس النواب الليبي بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأكدت الوزارة أهمية التوصل لوقف دائم لإطلاق النار وانخراط الاطراف في مفاوضات سياسية تستهدف انهاء الأزمة وإعادة الأمن والاستقرار للبلاد وضمان سيادة ليبيا على أراضيها وحماية مصالح شعبها وفق المرجعيات المعتمدة وبما يضمن حماية شعب ليبيا الشقيق ومنع التدخلان الخارجية.

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وأعلنت حكومة الوفاق الليبية في طرابلس برئاسة فايز السراج وقف إطلاق النار وتعليق كل العمليات العسكرية في جميع أنحاء ليبيا. 

وقالت حكومة الوفاق في بيان إن "تحقيق وقف إطلاق النار يقتضي أن تكون سرت والجفرة منزوعتي السلاح".

وأكدت حكومة الوفاق أن "الغاية النهائية هي استرجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة"، ودعت إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل.

وأضافت حكومة الوفاق في بيانها "يجب استئناف انتاج وتصدير النفط وإيداع إيراداته في حساب خاص بالمؤسسة النفطية". 

وتابعت "لا يجب التصرف في إيرادات النفط إلا بعد التوصل إلى ترتيبات سياسية جامعة وفق مخرجات مؤتمر برلين".
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