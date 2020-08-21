القمة 120 .. مصدر بالجبلاية يكشف حقيقة عدم إجراء طاقم الحكام الكرواتي مسحة كورونا

كشف مصدر مطلع داخل إتحاد الكرة عن حقيقة ما تردد من عدم إجراء طاقم الحكام الكرواتي- المقرر أن يدير مباراة القمة رقم ١٢٠ غدا السبت بين الأهلي والزمالك- مسحة فيروس كورونا .





ووصل طاقم الحكام الكرواتي، الى القاهرة، اليوم الجمعة؛ لإدارة مباراة الاهلي والزمالك المقرر إقامتها في التاسعة من مساء غد السبت، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 21 لمسابقة الدوري الممتاز .





وقال المصدر ذاته إن طاقم حكام القمة الكرواتي، أجرى مسحة فيروس كورونا أثناء تواجده فى مطار القاهرة قبل دخول البلاد.





ولفت الى ان لا يسمح بدخول طاقم الحكام الكرواتي الى البلاد قبل إجراء مسحة فيروس كورونا والتأكد من عدم إصابة اى عنصر منهم بالفيروس.





ووصل إلى القاهرة اليوم الجمعة ممثلو شركة ميديا برو الاسبانية المسؤلة عن تقنية الفيديو المعروفة ب var فى الدورى الممتاز الي القاهرة.





وشهد مطار القاهرة صباح اليوم الجمعة وصول نونو كاباكو مدير التشغيل التقني بالشركة الاسبانية، اضافة الى عمر بليت مدير الشركة لمنطقة الشرق الأوسط لمتابعة تقنية الفيديو بلقاء القمة.





يذكر ان لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد اعلنت عن أسماء طاقم التحكيم الكرواتي المكلف بإدارة مباراة الزمالك والأهلي، على النحو التالي:





حكم ساحة: ايڤان بيبك

مساعد أول: جوران پاتاكي

مساعد ثان: ايڤيكا مودريتش

حكم رابع: فران يوڤيتش

حكم فيديو: جوران جابريلو

حكم فيديو مساعد: توميسلاڤ پيتروڤيتش





كما كلفت لجنة الحكام الرئيسية فى الجبلاية جمال صدقي بمهمة مراقب الحكام في مباراة القمة 120.