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أخبار العالم

محتجون يحرقون مكتب البرلمان العراقي في البصرة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 07:09 م
صدى البلد
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أحمد محرم
أفادت قناة "روسيا اليوم" بأن محتجين أحرقوا مكتب مجلس النواب في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.

وقالت القناة إن "المحتجين توجهوا مساء اليوم من ساحة الاحتجاجات باتجاه مكتب مجلس النواب وسط إجراءات أمنية مشددة".


وأضاف: "بعد وصول المحتجين للمكتب أغلقوه وبعد دقائق أضرموا النار فيه، وتحاول الآن فرق الدفاع المدني إطفاء النيران".

أعلن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، اليوم الخميس، انسحاب القوات الأمريكية بشكل سريع من الأراضي العراقية. 

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده تشارك في العديد من مشاريع التنقيب عن النفط في العراق.

وأضاف ترامب، خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن القوات الأمريكية موجودة في العراق لمواجهة أي تحرك إيراني محتمل.

وأوضح أن بلاده لديها عدد محدود من الجنود في العراق، مشددا على التزامه بخروج سريع لقوات التحالف وعلى مدى ثلاث سنوات.

وأشار ترامب إلى تطلع أمريكا إلى اليوم الذي تنتهي فيه الحاجة لبقاء جنودها في العراق.
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