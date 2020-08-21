مدحت شلبي الأبرز.. تعرف على معلقي مباراة الزمالك والأهلي

يستعد قطبا الكرة المصرية لخوض مباراة مهمة ينتظرها جماهير الأهلي والزمالك بفارغ الصبر، للاستمتاع بالمنافسة القوية التي تحدث في تلك المباريات.

ويواجه الأهلي منافسه الزمالك يوم غدا بالقمة 120، في اللقاء المقرر إقامته على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري الممتاز.

وأعلنت قناة أون تايم سبورت معلقي مباراة القمة 120 في بطولة الدوري المصري بين الزمالك والأهلي قطبي الكرة المصرية، ويتولى مدحت شلبي وبلال علام التعليق على المباراة بقناة "أون تايم سبورتس"، ويعلق أيمن الكاشف وحاتم بطيشة عبر قناة "أون تايم سبورت 2.





يذكر أن الأهلي يتربع على صدارة الدوري برصيد 56 نقطة، ويأتي الزمالك خلفه في المركز الثاني بجدول الترتيب وفي جعبته 39 نقطة بعدما لعب الفريقان 20 مباراة.