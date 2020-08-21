مفتي الديار: الهجرة النبوية كانت رحلة فداء وعطاء.. فيديو



وأضاف علام، خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الاعلامى حمدى رزق، أن المحيطين بسيدنا محمد؛ جسدوا المعانى الراقية فى الفداء ، كـ سيدنا ابو بكر الصديق ، وابنته السيدة أسماء- رضي الله عنهما-.





وأوضح شوقى علام، أن الله- عز وجل- اختص سيدنا ابو بكر لـ صحبته سيدنا محمد، لافتا إلى ان سيدنا ابو بكر خلال الهجرة ، كان يذهب في كل الاتجاهات حول سيدنا محمد، أثناء سيرهما؛ لإبعاد الأذى عنه.





واستطرد مفتي الديار: "الهجرة النبوية كانت عطاء فرديا وعطاء جماعيا"، معقبا:" نستطيع ان نأخذ من الهجرة دروسا هامة لدور الشباب، والمرأة، وكبار السن، والتخطيط".

قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، إن الهجرة النبوية كانت رحلة فداء وعطاء.