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محافظات

تشميع قاعة أفراح وتفريق المعازيم بالزقازيق.. صور

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 11:33 م
تشميع قاعة أفراح
تشميع قاعة أفراح وتفريق المعازيم بالزقازيق ..صور
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محمد الطحاوي
أكد نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق أنه شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة موسعة لرفع كافة الإشغالات بنطاق دائرة المركز بالاشتراك مع شرطة المرافق ومركز شرطة الزقازيق وحي أول وثان الزقازيق. 

وأضاف رئيس مركز ومدينة الزقازيق أنه بدأت الحملة أعمالها برفع الإشغالات بمنطقة كوبري أبو عميره مرورا بشارع الزراعة -دوران الشوبك – شارع عمر شاهين – موقف المنصوره -الرملية – شارع السلام.

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وأشار "فاروق" إلى أنه أثناء المرور تبين وجود فرح بقاعة أفراح بطريق " الزقازيق / ديرب نجم" مخالفة للإجراءات الاحترازية وبدون ترخيص وتم فض الفرح وتشميع القاعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أنه شارك في الحملة أحمد العوضي نائب رئيس المركز وشعبان أبو الفتوح نائب رئيس المركز ومعدات ورجال الحملة الميكانيكية وتحسين البيئة.
تشميع قاعة أفراح وتفريق المعازيم بالزقازيق.. صور
تشميع قاعة أفراح وتفريق المعازيم بالزقازيق.. صور
تشميع قاعة أفراح وتفريق المعازيم بالزقازيق.. صور
تشميع قاعة أفراح وتفريق المعازيم بالزقازيق.. صور
تشميع قاعة أفراح وتفريق المعازيم بالزقازيق.. صور
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