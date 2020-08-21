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محافظات

مياه الشرقية: استمرار الحملات التفتيشية لرفع الوصلات الخلسة.. وتنفيذ مشروع التحول الرقمي

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 05:24 م
مياة الشرب بالشرقية:
مياة الشرب بالشرقية: استمرار الحملات التفتيشية لرفع الوصلات
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تعمل على تقديم الدعم والإمكانيات اللازمة لبدء تنفيذ مشروع التحول الرقمي داخل المحافظة لكونه يُعد أحد أهم محاور الإرتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم  خاصة في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد وتوجه المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.


وأضاف اللواء مهندس شريف فارس رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي أن التحول الرقمي ساعد كثيرًا علي تحديد الأماكن التي بها وصلات خلسة ( غير قانونية) من خلال إستخدام نظام المراقبة والتحكم عن بعد (SCADA) لعمل مسح جغرافي لجميع أنحاء المحافظة وتحديد الأماكن التي بها وصلات مياه تتبع الشركة بلا أي أوراق رسمية و تنظيم حملات مكثفة لتحصيل المديونات والمتأخرات والكشف عن الوصلات الخلسة و رفعها فورًا ، مشيرًا إلى أن اللوائح والقوانين تجيز منح مكافأة لمن يبلغ عن الوصلات الخلسة.

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وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه إيمانًا بأهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة ، و تطبيقًا لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية تم تشكيل لجان من القطاع التجاري بفرع الشركة بمدينة مشتول السوق للمرور والتفتيش على المشتركين بمنطقتي عزبة العفيفى التابعة لقرية الغفارية وقرية المنير التابعة لمركز ومدينة مشتول السوق.


وأشار رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحى إلى أن اللجنة  أسفرت عن تحرير 3 محاضر لتوصيلات مخالفة وتم التنبيه علي المخالفين بضرورة  تقنين اوضاعهم ،  ومتابعه عدد 3 عدادات مسبوقة الدفع ،  وتحصيل فواتير متاخرات من عدد من المتقاعسين عن السداد بقرية المنير ،  كما قامت بتحرير محضر مخالفة لصاحب مزرعة وتحويل العداد من منزلى إلى تجارى، وكذلك فحص حاله عدد 6  عدادات منزلية ومتابعة فواتيرهم وتحصيل المتاخرات من المشتركين بعزبة العفيفى التابعة لقرية الغفارية بمركز ومدينة مشتول السوق.


وناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بضرورة التعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات وعدم التجاوز وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات عبر قنوات التواصل من خلال أرقام الخط الساخن الموضحة.


هاتف ارضي ١٢٥ -محمول ٠١٢٠٥٥٠٢٠٩٨ - واتس آب ٠١٢٠٥٥٠٢٠٨٦ ، مؤكدًا أن تلك المخالفات تحَمِّل الشركة عبئًا ثقيلًا وتستنزف طاقتها ومواردها ، وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم علي الخدمات.

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