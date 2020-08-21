وزير التعليم العالي: إطلاق الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات الأهلية خلال ساعات

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن الرئيس السيسي وجه بالاهتمام بمنظومة التعليم العالي، والجامعات الأهلية الخطوة الأولى، مشيرا إلى أن تنسيق الجامعات الأهلية سيكون أقل 5% من الكليات المناظرة.





وأضاف عبد الغفار – خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان: "أسسنا عددا من الجامعات والصروح التعليمية بتكلفة 40 مليار جنيه خلال العامين الماضيين"، مؤكدا أن الجامعات الأهلية غير هادفة للربح استنادا لنماذج عالمية.





وأشار وزير التعليم العالي خلال المداخلة إلى أن إطلاق الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات الأهلية خلال ساعات.