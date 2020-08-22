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رياضة

ضربة موجعة لنادي بيراميدز قبل مباراتي أسوان والزمالك

السبت 22/أغسطس/2020 - 12:01 ص
بيراميدز
بيراميدز
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حسن العمدة
كشف الدكتور مصطفى المنيري طبيب فريق الكرة بنادي بيراميدز، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها عبد الله السعيد، وتسببت في مغادرته (مستبدلا) بعد نهاية الشوط الأول من مباراة سموحة باستاد الإسكندرية.

وحقق بيراميدز، فوزا غاليا على سموحة، بهدفين مقابل هدف، بالجولة ٢١ من الدوري الممتاز، في مباراة شهدت خروج السعيد مصابا بعد نهاية الشوط الأول.

وأوضح المنيري للمركز الإعلامي بنادي بيراميدز، أن التشخيص المبدئي لإصابة السعيد، عبارة عن شد في العضلة الخلفية، على أن تتحدد مدة علاجه وتفاصيل الإصابة بصورة أوضح؛ بعد الأشعة التي يجريها هداف الدوري الممتاز غدا، السبت، بصحبة الجهاز الطبي.

خطف بيراميدز الثلاث نقاط من نظيره سموحة فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد الإسكندرية فى الجولة الـ21 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويستعد بيراميدز لمواجهة نادي أسوان يوم 29 أغسطس، ثم الزمالك فى بداية الشهر المقبل، وتحديدا يوم 3 من شهر سبتمر، دون معرفة- حتى الآن- بمدى إمكانية تعافي ولحاق عبد الله السعيد بالمباراتين أم لا.
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