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أخبار العالم

بيان جديد من السودان بشأن مفاوضات سد النهضة

السبت 22/أغسطس/2020 - 12:04 ص
السودان يصدر بيانا
السودان يصدر بيانا بشأن مفاوضات سد النهضة
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قسم الخارجي
أصدر السودان بيانا حول المفاوضات الثالثة بشأن سد النهضة مع مصر وإثيوبيا، بحضور الخبراء ومراقبي الإتحاد الإفريقي.

وقال وزير الري السوداني، بروفيسور ياسر عباس، في بيان، إن مواقف مصر وإثيوبيا قد تراجعت بشكل واضح، مقارنة بمواقفهما قبل الجولة الأولى تحت رعاية الإتحاد الإفريقي، وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

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وأوضحت الوكالة، أنه جرى التفاوض خلال يوم الجمعة على مسارين، الأول الذي أكمل فيه ممثلو الدول الثلاث دمج مقترحات البلدان في مسودة واحدة، توضح نقاط الإتفاق والخلاف، وتسليمها لوزراء الدول الثلاث.

وأضافت "الري" السودانية، أنه بعدها انعقد المسار الثاني للاجتماع علي المستوى الوزاري لمصر والسودان وإثيوبيا.

وذكرت الوزارة أن الأطراف وافقت على مواصلة التفاوض على المسودة المدمجة ابتداء من اليوم وحتى الجمعة القادم، حيث يختتم التداول برفع المسودة كتقرير لرئيس الإتحاد الإفريقي.

وأشارت إلى أن التفاوض خلال الأسبوع القادم سيكون على المستويين الفني والقانوني مع تخصيص يوم الأربعاء للقاء ثنائي للخبراء والمراقبين مع كل دولة على حدة.
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