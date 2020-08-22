حدث تاريخي| بدماء وأشلاء الجزائريين.. القصة وراء تشييد ثالث أكبر مسجد في العالم على أنقاض الاستعمار





قامت الكنيسة الفرنسية على أشلاء المسلمين، حيث قام الكاردينال الفرنسي «شارل لافيجري» بارتكاب "إبادة جماعية" في حق قبيلة كانت تقطن في تلك المنطقة تدعى "العوفية" سنة 1832، ليحولها بعد ذلك إلى عاصمة للتبشير، بعد أن رفضوا تسليم أرضهم وضحوا بأرواحهم لعدم إخلاء المكان.

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شيد لافجيري مجموعة كبيرة من الكنائس التبشيرية بالإضافة إلى إطلاق «جمعية الآباء البيض التبشيرية»، لتتحول تلك المنطقة إلى عاصمة للتبشير في الجزائر وكل أفريقيا.





لجأ لافشيري الذي دخل مع الاحتلال الفرنسي مزودًا بجيش من المبشرين إلى استخدام جميع أنواع التعذيب لإجبار الجزائريين على اعتناق الديانة المسيحية، وقتل الآلاف منهم،





مما دفع الجزائر لاتخاذ تلك الخطوة منذ عام 2014 وحتى إعلان افتتاح الجامع الأعظم نوفمبر المقبل من أجل تخليد أرواح الشهداء، واستبدال الذكرى الدامية بصرح ديني ضخم.