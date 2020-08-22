القمة 120.. الأهلي يسعى لإحكام قبضته على الصدارة والزمالك يدخل بمعنويات مرتفعة

ويعتبر آخر مواجهة كانت بين الأهلي والزمالك، التي لم يحضر خلالها الأبيض الى ملعب المباراة بسبب تعطل حافلة الفريق بسبب هطول الأمطار وزحام كوبري أكتوبر كما ذُكر وقتها.

ويغيب عن نادي الزمالك ، عبدالله جمعه لحصوله علي الانذار الثالث، ومصطفى فتحي ومحمد حسن ومحمود عبدالعزيز للإصابة ، وشيكابالا وامام عاشور للايقاف بسبب احداث مباراة السوبر المصري .

ويدخل الأهلي المباراة ويفقد جهود لاعبين مهمين للغاية، هم ، واحمد الشيخ، وشريف اكرامي، ومحمود متولي، ورمضان صبحي، ومحمود عبدالمنعم (كهربا)، وحسين الشحات ، وحسام عاشور .

وتعاني كتيبة السويسري رنيه فايلر من غياب 7 لاعبين من الأهلي، السبب الذي سيمنح الزمالك الأفضلية النوعية.

ويخشي مسئولي القلعة الحمراء من تعرض الفريق لخسارة جديدة في مواجهات الديربي خاصة أن أخر مباراة تمت إقامتها كانت في العاصمة الإماراتية أبوظبي وشهدت فوز أبناء القلعة البيضاء وبعدها أنسحب الزمالك من مباراة إستاد القاهرة.





ولم يكن الرعب بسبب الخوف من الخسارة بل تراجع مستوي الفريق بصورة واضحة وغياب القوة الهجومية الضاربة التي كانت تهزم أي فريق بعيدًا عن الثلاثية الحمراء في مرمي أسوان فهو يعاني من دوامة الهبوط.









الخوف من مواجهة الزمالك كانت سببًا مباشرة في حضور محمود الخطيب رئيس النادي تدريب الفريق بالكامل أمس وأجزاء من التدريب الذي سبقه بهدف دعم الفريق والجهاز الفني نفسيًا ومعنويًا خاصة أن الجماهير الحمراء لن تحتمل ضربة جديدة.







