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رياضة

بائع التين الشوكى يبدأ عمله داخل نادي الزمالك.. صور

السبت 22/أغسطس/2020 - 04:04 ص
صدى البلد
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ملك موسى
بدأ عزت الزاهى بائع التين الشوكى، صاحب الواقعة الشهيرة فى التجمع الخامس، بالعمل بنادي الزمالك بالتين الشوكي.

يأتي هذا بعد قرار مرتضى منصور، رئيس الزمالك بتعيينه داخل مقر القلعة البيضاء عقب استقبال الزاهي بمقر النادي يوم الخميس الماضي، وتلبية طلب البائع الذى أعلن رغبته فى العمل داخل جدران الزمالك.

وأكد بائع التين الشوكى، إنه يعتبر حضوره لنادى الزمالك فضل من الله لأنه من عشاق ومحبى القلعة البيضاء عبر التاريخ.

وأكد عزت الزاهى أنه يقبل العمل فى النادى تحت أى ظرف داخل الجدران، مشددًا على قبوله العرض الذى تقدم به مرتضى منصور له بتوفير فرصة عمل داخل النادى بصفته يجيد العمل فى السباكة وأعمال المقاولات.

وحرص مرتضى منصور، علي وعد الزاهى، بشراء عربة تين شوكى على نفقته الخاصة وإنه أول من سيقوم بالشراء منه داخل النادى وأنه سيوفر له فرصة عمل داخل القلعة البيضاء وشراء عربة جديدة وكمية التين اللازمة على نفقته الخاصة.
بائع التين الشوكى يبدأ عمله داخل نادي الزمالك.. صور
بائع التين الشوكى يبدأ عمله داخل نادي الزمالك.. صور
بائع التين الشوكى يبدأ عمله داخل نادي الزمالك.. صور
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