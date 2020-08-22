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تعليم

12774 طالبا يسجلون رغباتهم في المرحلة الأولى من التنسيق حتى الآن

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:21 ص
تنسيق 2020
تنسيق 2020
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أحمد علام
استقبلت معامل تنسيق جامعة القاهرة العشرات من طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم في المرحلة الأولى.

وأكد مصدر مسؤول أن عدد الطلاب التي تم تسجيل رغباتهم وصلت إلى 12774 طالبا حتى الآن، لافتًا إلى أن التسجيل إلكتروني للرغبات يعمل منذ أمس وحتى الآن.
ويأتي ذلك في الوقت اللي تشهد فيه المعامل حسن التنظيم من قبل المشرفين على المعامل، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بين الطلاب للحفاظ على سلامتهم من انتشار فيروس كورونا.

وتحتوي جامعة القاهرة على 3 مكاتب للتنسيق بمعامل كليتي الهندسة والزراعة والثالث في معهد البحوث الدراسات الإحصائية.

وكان قد وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بالاستعداد الكامل لنجاح معامل التنسيق الثلاثة، في استقبال طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم؛ لتسجيل رغباتهم إلكترونيًا، وتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن المعامل الثلاثة معدة ومجهزة على أكمل وجه لاستقبال الطلاب الراغبين في التسجيل.

 وتضم المعامل أجهزة حاسب آلي حديثة، بالإضافة إلى تواجد موظفون مختصون لتقديم المعلومات الكافية للطلاب وأولياء الأمور، إلى جانب فنيين مدربين لحل أي مشكلة قد تطرأ سواء في أجهزة الحاسب الآلي أو الإنترنت، مؤكدًا أنه تم وضع خطة احترازية لتنظيم عملية التسجيل داخل المعامل لضمان سلامة جميع المترددين والموظفين.
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