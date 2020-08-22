شغل سيد عبد الحفيظ.. ميدو: الأهلي سرب تشكيل القمة غلط

قال أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، إن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي ، قصد تسريب تشكيل مباراة القمة أمام الزمالك بشكل خاطئ.









ويستعد الزمالك لملاقاة الأهلي اليوم، السبت، في التاسعة مساءً، في لقاء القمة 120، ضمن منافسات الجولة رقم 21 من الدوري المصري، على ستاد القاهرة الدولي.



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وكتب ميدو عبر حسابه على "تويتر": "الأهلي مسرب تشكيل لكل مصر.. الشناوي - هاني - ياسر - أيمن - معلول - ديانج - حمدي - السولية - أفشة - أجايي - بادچي".









وأضاف: "أنا عن نفسي شايف إن ده شغل سيد عبد الحفيظ.. وإن التشكيل هيكون، الشناوي - فتحي - ياسر - أيمن - معلول - ديانج - السولية - افشة 10، هاني جناح أو وليد، أجايي جناح، ومروان مهاجم".







