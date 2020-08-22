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محافظات

بعد انطلاقها اليوم.. خط سير أتوبيسات النقل العام المكيفة الجديدة بالقاهرة.. صور

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:34 ص
أتوبيسات النقل العام
أتوبيسات النقل العام المكيفة الجديدة
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عبد العزيز جمال
أعلن اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة أنه سيتم تشغيل 20 أتوبيسا جديدا تم إطلاقها اليوم على خطين رئيسيين، الخط الأول ويعمل به 10 أتوبيسات ويبلغ طوله ٣٨ كم ويوجه لخدمة (النزهة الجديدة - الألف مسكن - ميدان الحجاز - السبع عمارات - عزبة الهجانة - الجامعة الأمريكية).

وأكد أن الخط الثاني ويعمل به 10 أتوبيسات ويبلغ طول الخط ٣٨ كم ويوجه لخدمة (الأميرية - المطرية - السبع عمارات - عباس العقاد- التبة - الجامعة الأمريكية).

وفي سياق آخر أكد رئيس هيئة النقل العام أنه تم تحويل أتوبيس يعمل بالسولار للعمل بالغاز كتجربة.

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وشهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تدشين 20 أتوبيسا جديدا تعمل بالغاز الطبيعي ومكيفة للهواء صباح اليوم.

واستقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الأتوبيس المكيف الجديد الذى يعمل بالغاز الطبيعى برفقة اللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، وعدد من قيادات المحافظة.

وتحرك بهم الأتوبيس من أمام ديوان عام المحافظة بميدان عابدين حتى ميدان التحرير وعاد مرة أخرى.

بعد انطلاقها اليوم.. خط سير أتوبيسات النقل العام المكيفة الجديدة بالقاهرة.. صور
بعد انطلاقها اليوم.. خط سير أتوبيسات النقل العام المكيفة الجديدة بالقاهرة.. صور
بعد انطلاقها اليوم.. خط سير أتوبيسات النقل العام المكيفة الجديدة بالقاهرة.. صور
بعد انطلاقها اليوم.. خط سير أتوبيسات النقل العام المكيفة الجديدة بالقاهرة.. صور
بعد انطلاقها اليوم.. خط سير أتوبيسات النقل العام المكيفة الجديدة بالقاهرة.. صور
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