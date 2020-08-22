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تاج الدين: الخبرة المصرية فى التصدى لفيروس كورونا يجب أن تدرس.. فيديو

السبت 22/أغسطس/2020 - 01:23 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال المستشار محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن الخبرة المصرية تكونت من قبل وصول وباء كورونا لمصر، لافتًا إلى أن مصر اتخذت احتياطات كبيرة جدًا فى مجال الوقاية من فيروس كورونا، موضحًا أن المرض انتشر من القادمين من الخارج.


وأضاف تاج الدين، فى لقاء ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع على فضائية "MBC مصر2"، أنه فى المراحل الأولى لاكتشاف المرض كان يتم عزل أى مصاب يتم إجراء المسحة له وتخرج النتيجة إيجابية يتم عزله.


وأكد أن الخبرة المصرية فى التصدى لفيروس كورونا يجب أن تدرس، منوهًا إلى أن الحالات التى كانت تعزل كانت تقضى 14 يوما حتى الضمان للوصول للنتيجة السلبية.


وأوضح أن الحالات المصابة 85% منها حالات بسيطة لا تحتاج للدخول للمستشفى، وهناك حالات تحتاج للدخول للمستشفيات و6% فقط تحتاج للدخول للعناية المركزة.
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