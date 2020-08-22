ضبط 722 هاربًا و6 متهمين بحوزتهم 4 كجم بانجو بأسوان

واصلت الأجهزة المعنية بمديرية أمن أسوان تنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطى بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة أعمال البلطجة والإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.





وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6 متهمين من العناصر الإجرامية فى حملات متفرقة بدوائر مراكز أسوان، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة تزن 4 كجم من نبات البانجو المخدر ، بجانب ضبط 250 جرام من مخدر الحشيش ، وكذا أسلحة نارية غير مرخصة حيث تم التحفظ علي المتهمين تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم فى الواقعة.





وفى نفس السياق نجحت الجهود من ضبط 722 هارب من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان.









وتمكن رجال تنفيذ الأحكام من ضبط 90 هاربًا من جنح الحبس الجزئى، وضبط 38 هاربًا من جنح الحبس المستأنف، كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 442 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 148 محكوم عليهم فى جنح المخالفات، وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط، وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجارى إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.



