AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمد جمعة يدعم مؤمن زكريا.. لا يوجد في الحياة أغلى من الصحة.. شاهد

السبت 22/أغسطس/2020 - 06:17 م
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
Advertisements
محمد بدران
حرص الفنان محمد جمعة على دعم مؤمن زكريا  لاعب النادي الاهلي بعد اللقطة التى بكى فيها ليلة أمس خلال حضوره عرض مسرحية علاء الدين"


ونشر محمد جمعة فيديو عبر صفحتة بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام.  للفنان أحمد عز وهو يدعم مؤمن زكريا وتكريمه على خشبة المسرح بعدما تواجد الأخير لمشاهدة مسرحية "علاء الدين"


وعلق محمد جمعة على الفيديو قائلًا "لايوجد في الحياة اغلي من صحة الإنسان ربنا يشفيك يا #مؤمن_زكريا"


وغزت صور وفيديوهات دموع مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، وهو يجهش بالبكاء، في أحد عروض مسرحية "علاء الدين" بطولة الفنان أحمد عز، متأثرًا بمرضه، قلوب جماهير ونجوم الكرة المصرية.


وحضر مؤمن زكريا ليلة أمس، الجمعة، أحد عروض مسرحية "علاء الدين"، وقام أحمد عز بتحية اللاعب بعد انتهاء العرض، ليدخل في نوبة بكاء بسبب تحية الجمهور له.


ويُعاني مؤمن زكريا من مرض في الجهاز العصبي، مما تسبب في ابتعاده عن الملاعب منذ فترة طويلة.








View this post on Instagram

ربنا يشفيك يا #مؤمن_زكريا

A post shared by Mohamed Gomaa (@mohamed_gomaa_official) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد جمعة ينشر صورة بصحبة أحمد عز ومحمد ثروت .. شاهد

أحمد عز يستعرض مهاراته الغنائية على المسرح ..فيديو

دموع مؤمن زكريا تشعل مسرح علاء الدين بحضور أحمد عز

دموع مؤمن زكريا على المسرح تغزو قلوب جماهير ونجوم الكرة المصرية.. صور وفيديو

بعد آخر ظهور له مع أحمد عز.. شوبير يدعم مؤمن زكريا بهذه الكلمات

مؤمن زكريا يتصدر تويتر بعد أخر ظهور له مع أحمد عز

ترشيحاتنا

التقطتها سيدة للمنزل المقابل لها| صور تثير ضجة على وسائل التواصل في بريطانيا.. شاهد

البرلمان الليبي يعلق على أنباء نزع السلاح من سرت والجفرة

دموع مؤمن زكريا على المسرح تغزو قلوب جماهير ونجوم الكرة المصرية.. صور وفيديو

مرتدية خاتمًا.. أصالة تخرج عن صمتها وتوضح حقيقة خطوبتها| تفاصيل

استقالة مفاجئة في الجهاز الفني لـ آرسنال

كيس كاراتيه بـ 5 جنيه والهدايا بالدولار.. ما القصة؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول معلومات عن هيونداي i20 N الهاتشباك الجديدة.. صور

صور تشويقية جديدة لـ جراند واجونير 2022 قبل التدشين الرسمي

رسميا.. انطلاق بريفاس موديل 2021 من جيلى.. صور