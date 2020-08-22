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مرأة

إطلالات متميزة.. مي حلمي تبرز جمالها بـ 10 صور بعد انفصالها

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:44 م
مي حلمي
مي حلمي
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حياة عبد العزيز
أثارت الإعلامية مي حلمي جدلا واسعا خلال الفترة الماضية بعد انفصالها عن الفنان محمد رشاد، والتي التزمت الصمت بعض الشئ، كما وجهت رسالة قاسية للجمهور في فيديو عبر حسابها الرسمي.

لكن مي حلمي لم تقف مكتوفة الأيدي، وغادرت القاهرة للترفيه عن نفسها، واعتبر الجمهور هذا الفعل بمثابة "دلع وترويق".

وحرصت الإعلامية مي حلمي على مشاركة متابعيها بأحدث الصور خلال أجازتها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت مي حلمي بمجموعة من الإطلالات المميزة التي تبرز جمالها، فاعتمدت على الظهور بمجموعة لافتة من الفساتين بألوان الصيف الجذابة كاللون الفوشيا.

كما خطفت الأنظار بارتداء الملابس الكاجوال بألوان الأبيض والأسود.

كما ظهرت مي حلمي بأكثر من مرة في حمام السباحة بارتداء الكاب والنظارة الشمسية.

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وإليكم صور مي حلمي ..

مي حلمي مي حلمي
مي حلمي مي حلمي
مي حلمي مي حلمي
مي حلمي مي حلمي
مي حلمي مي حلمي
مي حلمي مي حلمي
مي حلمي مي حلمي
مي حلمي مي حلمي
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