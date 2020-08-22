AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

مواصفات نيسان كيكس 2021 nissan kicks الجديدة قبل طرحها رسميا.. صور

السبت 22/أغسطس/2020 - 09:01 م
نيسان كيكس 2021
نيسان كيكس 2021 nissan kicks
Advertisements
اشرف عطية
ينتظر محبي علامة نيسان طرح النسخة الجديدة و المحدثة من السيارة نيسان كيكس 2021 nissan kicks الكروس اوفر و التي ستأتي بواجهه امامية جديدة كليا و بتصميم هجومي اكثر من السابق و اكثر حاذبية و فخامة . 

النسخة الجديدة من السيارة نيسان كيكس 2021 nissan kicks ستأتي بفوانيس امامية رفيعة و جنوط بتصميم جديد و فخم اما من الداخل فستأتي بشاشة معلومات وترفيه جديدة كليا تعمل باللمس . 

وتأتي النسخة الجديدة من السيارة  نيسان كيكس 2021 nissan kicks بمقصورة داخلية جديدة و متطورة للغاية و معدل من قبل Kicks Turbo و لكن بدون فتحات usb خلفية . 

السيارة  نيسان كيكس 2021 nissan kicks تأتي بتصميم جديد للمقاعد الخلفية مما يجعلها مريح للغاية و يدعم مساحة اكبر للشنطة الخلفية مما يعني مساحة تخزين اكبر في الخلف . 

ولم يتم حتي الان الاعلان عن الموعد الرسمي لطرح السيارة  نيسان كيكس 2021 nissan kicks و لكن من المحتمل أن تصل إلى الوكلاء أوائل عام 2021 و بالنسبة لسعرها لم يحدد رسميا بعد و لكن من المحتمل ان تأتي بسعر 320.000 جنية مصري بدون جمارك .
مواصفات نيسان كيكس 2021 nissan kicks الجديدة قبل طرحها رسميا.. صور
مواصفات نيسان كيكس 2021 nissan kicks الجديدة قبل طرحها رسميا.. صور
مواصفات نيسان كيكس 2021 nissan kicks الجديدة قبل طرحها رسميا.. صور
مواصفات نيسان كيكس 2021 nissan kicks الجديدة قبل طرحها رسميا.. صور
مواصفات نيسان كيكس 2021 nissan kicks الجديدة قبل طرحها رسميا.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نيسان nissan تعلن تخفيض أسعار صني ٢٠٢١ في مصر .. صور

مرسيدس تكشف عن سيارتها الكروس أوفر الجديدة

سعر ومواصفات أكثر سيارة مبيعا في مصر 2020.. صور

تخفيض جديد علي أسعار نيسان سنترا nissan sentra 2020 في مصر .. صور

بنظام التحدث عن بعد.. نيسان تطرح nissan ariya الكهربائية الجديدة.. فيديو وصور

مواصفات بي إم دبليو bmw 730 li الجديدة في مصر.. صور

ترشيحاتنا

تفاصيل العثور على طفل المنوفية مشنوقاً وعارياً داخل حظيرة مواشي

المؤبد لرجل أعمال وموظفة في بنك لاستيلائهما على مليار جنيه

المؤثرات الصوتية.. أول قرار من الحكم الكرواتي قبل انطلاق قمة الأهلى والزمالك

أحداثه مصرية.. ملكة جمال إسرائيل تحتفي بفيلم "وفاة على النيل"

من قنا إلي الاسماعيلية.. قصة مأساوية لشقيقين لقيا مصرعهما داخل حوض استزراع سمكي

شاهد.. محمود الخطيب يوقع على عقود انضمامه إلى الأهلي

AdvertisementS

وزير التعليم العالي: خريج الجامعة الأهلية يملك شهادة تمكنه من العمل بأي مكان في العالم

تطورات جديدة في قضية إنكار نسب أولاد هالة صدقي.. تفاصيل

بعد واقعة مؤمن زكريا.. النواب يقترح إنشاء صندوق لتعويض اللاعبين| تفاصيل

شعبة الذهب تقدم نصيحة للمواطنين بشأن الشراء والبيع

الذهب يتراجع 6 جنيهات في نهاية تعاملات اليوم.. وعيار 21 يسجل 854 جنيهاً

انفراد| جون بولتون مستشار ترامب السابق يتحدث عن حرب مصر ضد الإرهاب وخطورة الوضع في ليبيا

قبل القمة 120.. الأمن يمنع لاعب الزمالك من دخول استاد القاهرة

كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك للقاء القمة 120

تصل لـ40 جنيها للوحدات السكنية و20 ألفا للمنشآت التجارية.. البرلمان يقر رسوم النظافة بعد غد

متاحة لجميع الركاب.. مترو الأنفاق يدعو المواطنين لاستخراج الاشتراكات المدعمة

وزيرة الصحة: تراجع ملحوظ فى أعداد مصابي كورونا.. ويجب عدم التراخى مع الوباء

تفاصيل العثور على طفل المنوفية مشنوقاً وعارياً داخل حظيرة مواشي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابة مؤمن زكريا به.. كل ما تريد معرفته عن التصلب الضموري

مواصفات نيسان كيكس 2021 nissan kicks الجديدة قبل طرحها رسميا.. صور

تمارس رفع الأثقال.. ياسمين عبد العزيز فى إطلالة رياضية مميزة.. شاهد