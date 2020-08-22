مواصفات نيسان كيكس 2021 nissan kicks الجديدة قبل طرحها رسميا.. صور

نيسان كيكس 2021 nissan kicks الكروس اوفر و التي ستأتي بواجهه امامية جديدة كليا و بتصميم هجومي اكثر من السابق و اكثر حاذبية و فخامة . ينتظر محبي علامة نيسان طرح النسخة الجديدة و المحدثة من السيارة





نيسان كيكس 2021 nissan kicks ستأتي بفوانيس امامية رفيعة و جنوط بتصميم جديد و فخم اما من الداخل فستأتي بشاشة معلومات وترفيه جديدة كليا تعمل باللمس . النسخة الجديدة من السيارة





نيسان كيكس 2021 nissan kicks بمقصورة داخلية جديدة و متطورة للغاية و معدل من قبل Kicks Turbo و لكن بدون فتحات usb خلفية . وتأتي النسخة الجديدة من السيارة





السيارة نيسان كيكس 2021 nissan kicks تأتي بتصميم جديد للمقاعد الخلفية مما يجعلها مريح للغاية و يدعم مساحة اكبر للشنطة الخلفية مما يعني مساحة تخزين اكبر في الخلف .



