لو بتتفرج على القمة 120 .. إليك أسهل حيلة للسيطرة على التوتر

يشاهد عدد كبير من محبى كرة القدم الان مباراة القمة 120 المقامة بين فريقي الاهلى و الزمالك مما يعرض جمهور الفريقين للانفعال والتوتر الشديد الذى بالتأكيد له الكثير من الآثار السلبية على الصحة العامة أبرزها زيادة ضربات القلب واضطراب القولون العصبى وارتفاع الضغط.









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ومن الضرورى تجنب الانفعال والسيطرة عليه للحفاظ على الصحة وتجنب أى مخاطر ويمكن تناول مشروبات واطعمة تهدئ الاعصاب ولكن اغلب الجمهور لن يستطيع فعل ذلك وقت مشاهدة مباراة القمة 120









وإليكم حل سهل يمكن فعله أثناء مشاهدة مباراة القمة 120 بسهولة وهى تمارين التنفس حيث تمتلك قدرة كبيرة فى السيطرة على التوتر والانفعال والقولون العصبي ولأن عددا كبيرا من مشاهدى هذه المباراة لم يقوموا بتجربة هذه التمارين من قبل ويصعب عليهم التركيز وتعلم شئ جديد الآن.

نعرض لكم أسهل طريقة لعمل تمرين التنفس القادر على تخفيف التوتر والانفعال وفقا لما ذكره موقع جامعة " ميشيغان"









-الجلوس أو الاستلقاء في وضع مريح





-ضع إحدى يديك على بطنك أسفل ضلوعك مباشرة والأخرى على صدرك.

-خذ نفسًا عميقًا من خلال أنفك ، ودع بطنك تدفع يدك للخارج. يجب ألا يتحرك صدرك.

-ازفر من خلال شفاهك كما لو كنت صفيرًا. اشعر بأن يدك على بطنك تدخل ، واستخدمها لدفع كل الهواء للخارج.

-قم بهذا التنفس من 3 إلى 10 مرات. خذ وقتك مع كل نفس وستلاحظ التحسن في نهاية التمرين.



