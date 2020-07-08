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مرأة

3 طرق طبيعية لـ علاج ضعف الأعصاب في المنزل

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 07:02 م
ضعف الأعصاب
ضعف الأعصاب
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نهى هجرس
يتكون الجهاز العصبي من مجموعة من الأعصاب والخلايا تسمى الخلايا العصبية 
وينقسم الجهاز العصبي  إلى الجهاز المركزي (الدماغ والحبل الشوكي) والجهاز المحيطي (جميع الأعصاب خارج الدماغ والحبل الشوكي)، وعندما يتم توزيع الجهاز العصبي في الجسم بأكمله ، فإن أي إصابة أو إجهاد أو إصابة في أجزاء الجسم قد تؤدي إلى ضعف الأعصاب،


وكشفً  موقع "boldsky" طرق العلاج الطبيعية للتخلص من ضعف الأعصاب وتشمل.. 


- ضوء الشمس 
يساعد ضوء الشمس (الصباح الباكر) على تعزيز فيتامين د في الجسم، وهناك حوالي 200 جين يتم تنظيمها بسبب فيتامين أشعة الشمس، ويساعد فيتامين د أيضًا في استقلاب الكالسيوم والأداء السليم للجهاز العصبي العضلي، وقد يساعد الحصول على ضوء الشمس المنتظم في تطوير خلايا الدماغ ويحمي الأعصاب، كما أنه يلعب دورًا مهمًا في النقل العصبي. 

- المأكولات البحرية 
المأكولات البحرية مليئة بالفيتامينات والمعادن وأحماض أوميغا 3 الدهنية والبروتينات والأحماض الأمينية، قد تساعد هذه العناصر الغذائية الأساسية في تطوير الجهاز العصبي والدماغ، تشمل المأكولات البحرية الأسماك الدهنية مثل الماكريل والرنجة والأسماك الخالية من الدهون مثل سمك الحدوق وسمك القد مع سرطان البحر وجراد البحر والروبيان.

- فواكه مجففة 
تمتلئ الفواكه المجففة مثل اللوز والمشمش والجوز بتركيز عالٍ من المغنيسيوم، تلعب هذه المغذيات الأساسية دورًا حيويًا في التوصيل العصبي العضلي ونقل الأعصاب، يلعب المغنيسيوم أيضًا دورًا وقائيًا ضد موت الخلايا العصبية وقد يمنع العديد من الأمراض العصبية ويعالجها. 
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