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منوعات

ساويرس تعليقاً القمة 120.. جنش لازم يخش المجال السينمائي.. شاهد

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:39 م
ساويرس
ساويرس
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محمد بدران
علق نجيب ساويرس على فوز الزمالك الكبير على غريمة التقليدى النادي الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينها باستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الحادى والعشرين لبطولة الدورى .

وكتب نجيب ساويرس على تويتر قائلًا "‏‏‏بصراحة حارس مرمى نادى الزمالك محمود جنش لازم يخش المجال السينمائى".

واحرز اهداف الزمالك أحمد سيد زيزو ومصطفى محمد والنجم اسامة فيصل.
 
وجاء هدف التعادل للأهلى عن طريق ياسر ابراهيم بعد " دربكة " داخل منطقة الجزاء من ركنية الأهلى انتهت بلمسة من ياسر إبراهيم داخل الشباك .

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 42 نقطة فى المركز الثانى فيما توقف رصيد الأهلى عند 56 فى المركز الاول. 

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