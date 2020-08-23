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رياضة

كارتيرون: شكرا مرتضى منصور

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:32 ص
صدى البلد
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ملك موسى
حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي توجيه الشكر لمرتضى منصور رئيس النادي، لمساندته للجهاز الفني طوال الفترة الماضية.

وقال كارتيرون إنه سعيد لوصول اللاعبين لفورمة عالية وخلال الفترة المقبلة سيكون هناك تحسن في الأداء.

وأضاف المدير الفني للفريق في المؤتمر الصحفي إنه حزين من التدخل العنيف على محمد عبدالشافي والإصابة التي تعرض لها، مشيرا إلى أن هناك احصائيات تؤكد أن الأفضلية في الملعب تكون للاعبين الذين حصلوا على راحة قبل المباراة.

وتابع أنه أراح عدد كبير من الأساسيين قبل مواجهة الأهلي.

وأكد أن عبدالله جمعة سيكون بديلا لمحمد عبدالشافي في مركز الظهير الأيسر حال تأكد اصابته، موضحا أنه بسبب جدول الدوري وضغط المباريات عليه أن يدفع بالناشئين في المباريات وتأهيلهم ليكونوا مع الكبار.

 وفاز الفريق الأبيض على الأهلي بثلاثية سجلها أحمد سيد زيزو ومصطفى محمد وأسامة فيصل ليرفع رصيده إلى 42 نقطة يحتل وصافة الدوري.
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