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أخبار العالم

مصرع 3 أشخاص جراء فيضانات ضربت تركيا

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:48 ص
قسم الخارجي
أعلنت السلطات التركية، اليوم الأحد، عن سقوط ضحايا في فيضانات نجمت عن هطول أمطار غزيرة على طول ساحل البحر الأسود شمال تركيا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال وزير الداخلية التركي إن 3 أشخاص لقوا مصرعهم اليوم جراء فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة على طول ساحل البحر الأسود في تركيا.

وكانت وسائل إعلام تركية قد ذكرت أن انهيارات أرضية وقعت في بلدة كيميرلي، بعد فيضانات جرفت سيارات وغمرت أيضا الطوابق الأرضية لبعض المنازل.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية التركية، قد حذرت من هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية فى منطقة شرق الأناضول.

وخصّت الهيئة فى تحذيرها، كلًا من ولايات أرضروم، وقارص، وإغرى، واغدير، وأرداهان، مشيرة إلى أن الولايات المذكورة على موعد مع أمطار غزيرة متفرقة مصحوبة بصواعق رعدية.
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