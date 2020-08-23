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أخبار البلد

الزراعة: إنشاء مزرعة سمكية في جنوب سيناء .. فيديو وصور

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:06 م
صدى البلد
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شيماء مجدى
أكد المهندس إبراهيم الدسوقي المشرف على الإدارة العامة للزراعة المحمية بمركز البحوث الزراعية ان الإدارة قامت بإنشاء مزرعة سمكية مكونة من عشرة احواض دائرية سعة الحوض 30 متر مكعب من المياه وبدء انشاء المزرعة الثانيه التابعة لمركز البحوث بمدينة نويبع.

وأضاف الدسوقي ان الزراعة المحمية قامت بعمل الصيانة اللازمة للعشرة احواض والتشغيل التجريبى ثم استزراع الاحواض بالزريعة صنف بلطى وحيد الجنس.

وأكد أن الإدارة تقوم ايضا بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الصوب الزراعية التابعة لها في جنوب سيناء لإنتاج احتياجات أهالي سيناء من الغذاء.
 
جدير بالذكر ان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عقدا اجتماعا الاسبوع الماضي بمقر وزارة الزراعة وبحضور قيادات الوزارة والمحافظة لبحث آفاق زيادة التنمية الزراعية وإنشاء مزارع للانتاج الحيواني والثروة السمكية والداجنة وتشجيع الاستثمار الزراعي في سيناء.
الزراعة: إنشاء مزرعة سمكية في جنوب سيناء .. فيديو وصور
الزراعة: إنشاء مزرعة سمكية في جنوب سيناء .. فيديو وصور
الزراعة: إنشاء مزرعة سمكية في جنوب سيناء .. فيديو وصور
الزراعة: إنشاء مزرعة سمكية في جنوب سيناء .. فيديو وصور
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