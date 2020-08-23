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أخبار البلد

ضياء رشوان: صرف متجمد العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات في الصحف القومية بدءا من سبتمبر

الأحد 23/أغسطس/2020 - 03:06 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين أن الدراسات التي أشرفت عليها وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، وقامت بها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى برئاسة اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة، فيما يخص قواعد استحقاق الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية ممن بلغوا سن المعاش لمتجمد العلاوات الخمس الخاصة منذ عام 2006، قد انتهت إلى استحقاق كل العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية لها ويبلغ عددهم 7203 صحفيا وإداريا وعاملا، وسيبدأ صرفها لهم مع معاش شهر سبتمبر القادم.

وأوضح نقيب الصحفيين أن هناك نحو 50 حالة فقط لزملاء صحفيين بجريدتي الشعب والوفد جار دراستها من جانب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، للتأكد من انطباق الشروط القانونية لاستحقاق متجمد العلاوات الخمس الخاصة عليهم، على أن يتم إعلان النتيجة في وقت قريب لاحق.

ومن ناحية أخرى، أكد النقيب أنه سيتم على الفور خلال هذا الأسبوع استئناف الجهود التي بدأها قبل شهور ممثلا لنقابة الصحفيين، مع وزارة التضامن الاجتماعي بإشراف الوزيرة الدكتورة نيفين القباج والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى برئاسة اللواء جمال عوض، من أجل حل مشكلات التأمينات والمعاشات للزميلات والزملاء أعضاء النقابة من كل الصحف المغلقة والمتوقفة أو المفصولين والمستقيلين منها، بصورة قانونية فورية ونهائية لكل حالات الصحفيين على تنوعها. 

وأضاف ضياء رشوان أنه في هذا السياق، يؤكد للزميلات والزملاء المعنيين بهذه الأزمة، وخصوصا صحفيي الصحف الحزبية المغلقة، على ما سبق له إعلانه من أنه سيتم قريبا جدا إعلامهم بتفاصيل حل مشكلة كل منهم للبدء فورا في الإجراءات القانونية النهائية للحل بما ينهي سنوات معاناتهم الطويلة بسببها.

ووجه الشكر باسمه وباسم نقابة الصحفيين، للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على كل الجهود الكبيرة الحالية والتالية المبذولة من أجل حل كل مشكلات المعاشات والتأمينات للصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية.
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