ممنوع دخول الرجال.. قرية للنساء فقط داخل أفريقيا| شاهد

عندما تتعرض إلى العنف وتصل إلى طريق مسدود فلن تجد أمامك سوى امرأة نهضت مرة أخرى واستجمعت قواها لتتحدى العالم كله، فلا يوجد ما يجعلها تعيش فى سجن يسمى الزوجية يحق للرجل فيه أن يعنفها أو يتطاول بالضرب عليها، فنساء قرية أوموجا استطاعن إثبات الذات فى التخلي عن الرجل والقدرة على العيش وتحمل مسؤولياتها والعمل على تربية أطفالها، هذه القرية الأ فريقية توجد داخل نيروبي عاصمة كينيا، فما قصتها.





قرية بلا رجال

تأسست قرية أوموجا عام 1990، حيث أنها قرية نسائية بالكامل تقع بالقرب من بلدة آرتشر بوست في مقاطعة سامبورو، قامت تأسيسها مجموعة من السيدات التى تعرضن للعنف والفتيات الهاربات من الزواج القسري، حيث تجد بمجرد الوصول إلى القرية أراضي عشبية محاطة بسياج من الأشواك بها الماعز والدجاج، ونساء يجلسن على حصائر مصنوعة من الخيزران، وأكواخ صغيرة مصنوعة من روث البقر.

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قرية نموذجية تعد الملاذ الآمن، والتى تأتي لها النساء والفتيات الهاربات من العنف ليتعلمن كيفية التجارة وتربية أطفالهن والعيش دون خوف من عنف الذكور والتمييز، داخل القرية، تعمل النساء على تربية المواشي والزراعة وأيضا العمل على صناعة الحلي من أجل توفير المأكل والملبس والمأوى، ليس ذلك فقط حيث تعد القرية ممرا للسياح القادمين إلى منطقة سامبورو، حيث تتقاضى النساء رسوم دخول متواضعة ويأملن أن يشتري الزائرون، الحلى المصنوة محليا مجوهرات من صنع النساء في مركز الحرف.





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داخل هذه القرية ستتعلم المرأة أشياء يُحظر على النساء القيام بها عادة مثل كسب النقود، والاعتماد على ذاتها.





الثورة قادتها 15 سيدة استطعن أن ينشأن قرية فى منطقة لا تملك فيها النساء الحق في امتلاك الأرض أو المواشي أو الذهاب إلى المدرسة، وغيرن هذه التقاليد لتكون المرأة قادرة بعملها في زخرفة الخرز وتوليد الدخل والدعم والتمويل.





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فى سامبورو المرأة لها مكانة تبعية بل يعتبرن أنفسهن ملكًا لأزواجهن يتعرضن للزواج القسري مع كبار السن، والاغتصاب والعنف المنزلي، ولكن كل ذلك ينتهى بالوصول إلى حدود قرية أوموجا، حيث يوجد نساء فقط، ولكن الرجال لم يتركن هؤلاء السيدات فى حالهن بل سعوا أيضا إلى إنشاء قراهم الخاصة لكنها لم تنجح في النهاية في الجوار.





الحياة البسيطة

أكواخ صغيرة مبنية من خليط من التربة وروث البقر على أرض عشبية مهجورة، البيوت محاطة بسياج من الأشواك، والأسلاك الشائكة، هكذا تعيش النساء اللاتي يرتدين الملابس التقليدية والخرز، تعمل نساء القرية فى الحرف التقليدية في سامبورو يبيعونها في مركز أوموجا واسو الثقافي النسائي.





