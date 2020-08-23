هاني الناظر يكشف حقيقة بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا

وقال الناظر " اؤكد مرة ثانية ان كل ما يقال عن اننا بدانا موجة ثانية من كورونا كلام غير علمي وغير صحيح تماما.





واضاف الناظر "نحن والحمد لله في نهاية الموجة التي بدات في مارس الماضي وباذن الله تنتهي قريبا جدا ولكن بشرط الاستمرار في ارتداء الكمامة والتمسك بكافة الاجراءات الاحترازية.





ونصح الدكتور هاني عدم نشر الشائعات ونشرها بين الاصدقاء وتحذير من تداول اخبار غير صحيحة.