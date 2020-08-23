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مرأة

هاني الناظر يكشف حقيقة بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا

الأحد 23/أغسطس/2020 - 11:03 م
صدى البلد
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ريهام قدري
نشر الدكتور هاني الناظر استشاري الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، منشورا على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بخصوص الموجة الثانية لفيروس كورونا 

وقال الناظر " اؤكد مرة ثانية ان كل ما يقال عن اننا بدانا موجة ثانية من كورونا كلام غير علمي وغير صحيح تماما. 

واضاف الناظر "نحن والحمد لله في نهاية الموجة التي بدات في مارس الماضي وباذن الله تنتهي قريبا جدا ولكن بشرط الاستمرار في ارتداء الكمامة والتمسك بكافة الاجراءات الاحترازية.

ونصح الدكتور هاني عدم نشر الشائعات ونشرها بين الاصدقاء وتحذير من تداول اخبار غير صحيحة.
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