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منوعات

لحظة تقشعر لها الأبدان.. ملاكم أمريكي شهير يفترش مقهى لأداء الصلاة برفقة زملائه.. فيديو

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 03:55 ص
مايك تايسون
مايك تايسون
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عزة عاطف
منح الإسلام فرصة ثانية للملاكم الأمريكي «مايك تايسون» في حياة مختلفة عن الحياة التي لطالما عاشها، فخرج من السجن شخص مختلف تمامًا عن ذلك الملاكم الشهير الذي عرفه العالم.

وقد انتشر مقطع فيديو له اليوم على موقع التغريدات تويتر وقد افترش أرضية أحد المقاهي ليؤدي الصلاة برفقة اثنين من زملائه المشاهير.
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استوى تايسون بجانب صديقه الملاكم السويدي الشهير «بادو جاك»، بينما وقف المدرب المعروف «عمر عبدالله» إمامًا يؤدي بهما الصلاة.

في حين اصطف عمَّال المقهى من حولهم ينظرون إلى تلك الصورة الإسلامية واللحظة الروحية التي أثارت ضجة مواقع التواصل.

وقد نشر الفيديو بادو جاك على حسابه الرسمي في تويتر مشيرًا إلى تايسون وعبدالله قائلًا: "أصلي جنبًا إلى جنب مع إخواني.. الحمدلله.. إخوان في الإسلام".

كان تايسون قد أعلن من قبل أنه تعرف على مجموعة من الأصدقاء خلال فترة تواجده في السجن، دعوه إلى الإسلام، وأقنعوه باعتناقه، مؤكدًا أنه منذ تلك اللحظة شعر بأن الحياة "لها طعم مختلف. 

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