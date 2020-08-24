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أخبار العالم

استغلال وخداع.. هيومن رايتس تفضح قطر: لم تنفذ وعودها بحق العمالة الوافدة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:12 ص
العمالة الوافدة في
العمالة الوافدة في قطر
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شيماء مصطفى
كشفت منظمة هيومن رايتس أن العمالة الضخمة في قطر لا تزال تتعرض للاستغلال من قبل أرباب العمل الذين يقتطعون الأجور ويهددون بالطرد، ما يجعل بعض الموظفين يواجهون صعوبات معيشية كبيرة.

ووفقًا لتقرير المنظمة، لا تزال الانتهاكات مستمرة على نطاق واسع حتى بعد تعهد قطر بإجراء إصلاحات أساسية في قوانين العمل لحماية العمال، خاصة مع فوزها في مسابقة استضافة كأس العالم 2022، لكنها لم تنفذ وعودها بحقهم.

وقالت المنظمة الحقوقية ومقرها نيويورك: "أرباب العمل المستقلون، وكذلك أولئك الذين يديرون شركات توريد العمالة، كثيرا ما يؤخرون أو يحجبون أو يقتطعون بشكل تعسفي أجور العمال".

وأضافت أنها التقت أكثر من 93 عاملا وافدا يعملون في أكثر من 60 شركة وراجعت الوثائق القانونية كجزء من تحقيقها، مؤكدة أن أصحاب العمل يمتنعون عن دفع أجور العمل الإضافي ومكافآت نهاية الخدمة، وينتهكون بانتظام عقودهم مع العمال المهاجرين دون عقاب.

ولفتت المنظمة: "منذ ظهور وباء كورونا لأول مرة في قطر، ظهرت هذه الانتهاكات بشكل متكرر".

وذكر العمال أن أصحاب العمل توقفوا ببساطة عن دفع الأجور مدعين أن الأمر بسبب وباء كورونا، لافتين إلى أنهم كثيرًا ما كانوا يكافحون لإطعام أنفسهم.
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