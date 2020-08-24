أهم الأخبار.. انفجار خط غاز بسوريا.. بومبيو يزور إسرائيل.. غياب وليد سليمان عن الجونة.. فرص عمل جديدة

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية:





إخماد نيران انفجار خط غاز بسوريا.. والاتهامات تحوم حول داعش.. فيديو





للمزيد اضغط هنا أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن فرق الإطفاء والدفاع المدني تمكنت من إخماد النيران التي اندلعت في خط الغاز العربي في ريف العاصمة السورية دمشق بين منطقتي الضمير وعدرا بشكل كامل؛ وذلك بعد تعرضه لاعتداء إرهابي فجر اليوم..





في زيارة تستغرق 24 ساعة.. نتنياهو يستقبل وزير الخارجية الأمريكي في القدس





للمزيد اضغط هنا استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صباح اليوم، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مقر رئاسة الوزراء في القدس المحتل..





مدبولي يلتقي وزير التعليم العالي وأمين عام منظمة السياحة العالمية .. اليوم



للمزيد اضغط هنا يعقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، اليوم اجتماعا مع الدكتور خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالى لبحث ملفات الوزارة..

الأرصاد: طقس الغد حار رطب على كافة الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 36 درجة

للمزيد اضغط هنا يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا، الثلاثاء، حار رطب على القاهرة والوجه البحري نهارا لطيف ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة..



ملوك أوروبا.. صحف ألمانيا تحتفي بتتويج بايرن ميونخ





للمزيد اضغط هنا ركزت الصحف الألمانية، الصادرة صباح اليوم، الإثنين، على تتويج بايرن ميونخ بلقب دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخ النادي البافاري..





الأهلي يعلن غياب وليد سليمان عن مواجهة الجونة





للمزيد اضغط هنا أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي غياب وليد سليمان، لاعب الفريق عن مباراة الجونة المقرر لها مساء بعد غدٍ الأربعاء في إطار منافسات مسابقة الدوري العام..





إبراهيم سعيد لـ والد مروان محسن: ابنك أقل من الأهلي





للمزيد اضغط هنا رد إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك الاسبق، على والد مروان محسن مهاجم القلعة الحمراء، بعد الهجوم الحاد الذي وجهه والد اللاعب أمس، الأحد بعد الخسارة من الزمالك..





لأول مرة.. استخرج شهادة التحركات من خلال موقع وزارة الداخلية على الإنترنت





للمزيد اضغط هنا أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق خدمة جماهيرية إلكترونية لتقديم طلبات شهادات التحركات للمواطنين عبر موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" للجمهور المتعاملين مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية..





إجراءات الضرائب لتفعيل الفاتورة الإلكترونية في نوفمبر المقبل.. تعرف عليها





للمزيد اضغط هنا أكد الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب، عن بدء تطبيق المرحلة الأولي من منظومة الفاتورة الإلكترونية خلال نوفمبر القادم، عبر نظام إلكترونى مركزى تتابع به مصلحة الضرائب..





برواتب تصل لـ6500 جنيه| القوى العاملة تعلن عن 7599 فرصة عمل





للمزيد اضغط هنا أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عودة نشرة التوظيف الشهرية التي تصدرها الوزارة بعد أن توقفت 4 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، بفرص عمل تصل إلي 7599 للذكور والإناث في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة..





ما عدت بحدة الصدمة أتفاجأ.. مي حلمي تعلق مجددا على انفصالها عن محمد رشاد





للمزيد اضغط هنا نشرت الفنانة مى حلمى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام حول أزمة طلاقها من المطرب محمد رشاد والتى أثارت حالة من الجدل خلال الأيام القليلة الماضية..



