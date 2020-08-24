أهم الأخبار.. انفجار خط غاز بسوريا.. بومبيو يزور إسرائيل.. غياب وليد سليمان عن الجونة.. فرص عمل جديدة

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية:
إخماد نيران انفجار خط غاز بسوريا.. والاتهامات تحوم حول داعش.. فيديو
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن فرق الإطفاء والدفاع المدني تمكنت من إخماد النيران التي اندلعت في خط الغاز العربي في ريف العاصمة السورية دمشق بين منطقتي الضمير وعدرا بشكل كامل؛ وذلك بعد تعرضه لاعتداء إرهابي فجر اليوم.. للمزيد اضغط هنا
في زيارة تستغرق 24 ساعة.. نتنياهو يستقبل وزير الخارجية الأمريكي في القدس
استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صباح اليوم، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مقر رئاسة الوزراء في القدس المحتل.. للمزيد اضغط هنا
مدبولي يلتقي وزير التعليم العالي وأمين عام منظمة السياحة العالمية .. اليوم
يعقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، اليوم اجتماعا مع الدكتور خالد عبد الغفّار وزير التعليم العالى لبحث ملفات الوزارة.. للمزيد اضغط هنا
الأرصاد: طقس الغد حار رطب على كافة الأنحاء..والعظمى بالقاهرة 36 درجة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا، الثلاثاء، حار رطب على القاهرة والوجه البحري نهارا لطيف ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.. للمزيد اضغط هنا
ملوك أوروبا.. صحف ألمانيا تحتفي بتتويج بايرن ميونخ
ركزت الصحف الألمانية، الصادرة صباح اليوم، الإثنين، على تتويج بايرن ميونخ بلقب دوري أبطال أوروبا، للمرة السادسة في تاريخ النادي البافاري.. للمزيد اضغط هنا
الأهلي يعلن غياب وليد سليمان عن مواجهة الجونة
أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي غياب وليد سليمان، لاعب الفريق عن مباراة الجونة المقرر لها مساء بعد غدٍ الأربعاء في إطار منافسات مسابقة الدوري العام.. للمزيد اضغط هنا
إبراهيم سعيد لـ والد مروان محسن: ابنك أقل من الأهلي
رد إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك الاسبق، على والد مروان محسن مهاجم القلعة الحمراء، بعد الهجوم الحاد الذي وجهه والد اللاعب أمس، الأحد بعد الخسارة من الزمالك.. للمزيد اضغط هنا
لأول مرة.. استخرج شهادة التحركات من خلال موقع وزارة الداخلية على الإنترنت
أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق خدمة جماهيرية إلكترونية لتقديم طلبات شهادات التحركات للمواطنين عبر موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" للجمهور المتعاملين مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.. للمزيد اضغط هنا
إجراءات الضرائب لتفعيل الفاتورة الإلكترونية في نوفمبر المقبل.. تعرف عليها
أكد الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة مساعدة المسجلين بمصلحة الضرائب، عن بدء تطبيق المرحلة الأولي من منظومة الفاتورة الإلكترونية خلال نوفمبر القادم، عبر نظام إلكترونى مركزى تتابع به مصلحة الضرائب.. للمزيد اضغط هنا
برواتب تصل لـ6500 جنيه| القوى العاملة تعلن عن 7599 فرصة عمل
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عودة نشرة التوظيف الشهرية التي تصدرها الوزارة بعد أن توقفت 4 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، بفرص عمل تصل إلي 7599 للذكور والإناث في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة.. للمزيد اضغط هنا
ما عدت بحدة الصدمة أتفاجأ.. مي حلمي تعلق مجددا على انفصالها عن محمد رشاد
نشرت الفنانة مى حلمى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام حول أزمة طلاقها من المطرب محمد رشاد والتى أثارت حالة من الجدل خلال الأيام القليلة الماضية.. للمزيد اضغط هنا