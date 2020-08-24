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رياضة

إبراهيم سعيد لـ والد مروان محسن: ابنك أقل من الأهلي

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 08:56 ص
مروان محسن - إبراهيم
مروان محسن - إبراهيم سعيد
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إسراء أشرف
رد إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك الاسبق، على والد مروان محسن مهاجم القلعة الحمراء، بعد الهجوم الحاد الذي وجهه والد اللاعب أمس، الأحد بعد الخسارة من الزمالك.


وكان والد مروان محسن قال: "أنا خايف يحصل حاجة لمروان، ومن سيتحمل المسؤولية وقتها؟ هل رضا عبد العال الذي يتحدث عن مروان أم إبراهيم سعيد اللي باع الأهلي".


ليرد إبراهيم سعيد قائلًا: "انا مليش، في أجواء الصعبنيات ده، دي كورة، ابنك أقل من الأهلي، ومستواه لا يصلح للأهلي، ومش هعمل حساب لفرق السن مع احترامي لك إنك زي والدي".


وكان مروان محسن قد تلقى العديد من الانتقادات من جانب جماهير ونجوم الأهلي - حاليين وسابقين -  بسبب عدم ظهوره بالشكل المطلوب أمام الزمالك في مباراة القمة 120 التي خسرها فريقه بنتيجة 1- 3، ضمن مباريات الأسبوع 21 من الدوري المصري.
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