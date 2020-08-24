إبراهيم سعيد لـ والد مروان محسن: ابنك أقل من الأهلي





وكان والد مروان محسن قال: "أنا خايف يحصل حاجة لمروان، ومن سيتحمل المسؤولية وقتها؟ هل رضا عبد العال الذي يتحدث عن مروان أم إبراهيم سعيد اللي باع الأهلي ".





اقرأ أيضًا| الزمالك يرفض اعتذار وليد سليمان ويقدم شكوى إلى الفيفا





ليرد إبراهيم سعيد قائلًا: "انا مليش، في أجواء الصعبنيات ده، دي كورة، ابنك أقل من الأهلي، ومستواه لا يصلح للأهلي، ومش هعمل حساب لفرق السن مع احترامي لك إنك زي والدي".







