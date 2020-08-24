حضر الجمهور وغاب بيومي فؤاد.. حكاية ندوة لم تقم في قصر السينما

ضمن برنامج "نجم وندوة"، وكان من المفترض أن يعقب الندوة عرض فيلمه "الكويسين".

فيلم "الكويسين" تدور أحداثه حول مفتاح وشقيقته غزال ثنائى متخصص فى النصب، يكتشف مفتاح وجود جوهرة ثمينة تدعى القرموط القرمزي في منزل عائلة "الكويسين".

كان من المفترض أن تقام أمس الأحد، السادسة مساء، ندوة للفنان بيومي فؤاد، يديرها الناقد طارق الشناوي، في قصر السينما، حسبما أعلن رئيسه الفنان تامر عبدالمنعم.لكن المؤسف أن الفنان بيومي فؤاد لم يحضر ندوته، رغم حضور عدد كبير من جمهوره، كما اعتذر عن عدم الحضور متأخرا جدا، وبعد حضور الإعلام والجمهور بالفعل.وشنّ الناقد طارق الشناوي هجومًا كبيرًا على بيومي فؤاد متهما إياه بعدم الالتزام وعدم احترام مواعيده ولا تقدير محبيه من جمهوره الذي حرص على حضور الندوة.الندوة التي لم تتم، كانت الأولى في قصر السينما، بعد انتهاء أزمة كورونا،