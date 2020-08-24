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حوادث

للمرة الثالثة.. تجديد حبس المتهمين بقتل شهيد الجدعنة في شبرا الخيمة

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 04:51 م
محكمة
محكمة
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إبراهيم الهوارى
قررت محكمة جنح قسم أول شبرا الخيمة تجديد حبس "كريم.م" و"أحمد.ج.أ" المتهمين بقتل محمد أبوزيد شهيد الجدعنة بعزبة عثمان التابعة لقسم أول شبرا الخيمة 15 يوما على ذمة التحقيقات للمرة الثالثة.

وأمرت نيابة شبرا الخيمة استعجال تقرير الطب الشرعي بالصفة التشريحية إلى جانب استعجال تحريات مباحث قسم حول شبرا الخيمة حول الواقعة وذلك لسرعة إحالتها للمحاكمة العاجلة.

ونجحت الأجهزة الأمنية في قسم أول شبرا الخيمة بقيادة المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة في القبض على المتهمين بقتل شهيد الجدعنة بشبرا الخيمة

وكان محمد أبو زيد "شهيد الجدعنة" 27 عاما قد لقي مصرعه على يد عاطلين قاما بتمزيقه بسلاح أبيض "مطواة" في الشارع بمنطقة عزبة عثمان بشبرا الخيمة بعد مشاركته في جلسة صلح بين المتهمين وطرف آخر حيث استدرج المتهمين المجني عليه من محل يملكه في شارع 10 دائرة قسم أول شبرا الخيمة وطعنه أحدهما بالسنجة وفرا هاربين وجرى نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام وألقى القبض على المتهمين وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بقسم أول شبرا الخيمة إشارة من المستشفى بوصول "محمد. ا" 26 سنة جثة هامدة إثر عدة طعنات في أنحاء الجسد وانتقل فريق من البحث الجنائي.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين هما "ا.ج.ا" و"ك.م.أ" حيث قام الثاني بطلب من الأول باستدراج المجني عليه خارج المحل الذي يعمل به وعقب خروجه من المحل قام الأول بطعنة بـ"السنجة" عدة طعنات حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
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