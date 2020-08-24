وزير الرى يشارك فى تقييم الشباب المتقدمين للالتحاق بالبرنامج الرئاسى

شارك الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري في إجراء المقابلات الشخصية لتقييم الشباب المتقدمين للالتحاق بالدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب التنفيذيين للقيادة، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.





جدير بالذكر أن البرامج في الأكاديمية 3 أنواع، أولها البرامج الرئاسية بكل ما هو تابع لها ومنها البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة والبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.



