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متزعلوش.. رسالة من كامل الوزير للصعايدة.. وطلب من أحمد موسى واستجابة فورية

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 07:49 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
وجه كامل الوزير وزير النقل، رسالة إلى أهالي الصعيد بعد تخصيص محطة بشتيل لقطارات الصعيد.

وقال كامل الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "متزعلوش حقكم عليا".

وأضاف كامل الوزير: "إحنا شغالين ليكوا ولا يمكن نقرر حاجة تضر الصعايدة ووجه قبلي، والدولة مهتمة بوجه قبلي".

وأكمل كامل الوزير: "5 مليارات جنيه لتنفيذ طرق في القرى وربط القرى بالمراكز على مستوى الجمهورية منها 3.5 مليار جنيه لتطوير طرق قرى وجه قبلي".

وقاطعه أحمد موسى قائلا: "ما في طريق وضع فيه طبقة أسمنت في قريتي بالصعيد وهي بمركز طهطا، ورد كامل الوزير: "الطريق الذي يربط قريتك بمركز طهطا سيتم رصفها وهذا توجيه من الرئيس السيسي لنا بتطوير طرق قرى الصعيد بأكملها".
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