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رئيس هيئة قناة السويس يكشف تفاصيل لقاء السيسي اليوم.. فيديو

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 09:45 م
الفريق اسامة ربيع
الفريق اسامة ربيع
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محمود محسن
أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن لقاء الرئيس السيسي اليوم كان الغرض منه الاطمئنان على حركة الملاحة وتأثير كورونا على هيئة قناة السويس.


وأضاف ربيع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc عبر فضائية dmc،  أنه منذ يناير حتى الآن كان هناك زيادة في أعداد السفن عن العام الماضى حيث تم عبور ١٦ ألف سفينة حتى الآن.


وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أنه بعد مرور ٥ سنوات من افتتاح قناة السويس كان يعبر من القناة قبل الافتتاح ٧٦ ألف سفينة أما بعد الافتتاح أصبح يعبر ٩٠ ألف سفينة.


وأشار إلى أنه بعد افتتاح قناة السويس الجديدة أصبح يعبر مليار و ٥٠٠ طن بضائع إضافة إلى تحقيق أرباح كبيرة وصلت إلى ٢٧ مليارا و٢٠٠ مليون جنيه.


وقال رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة الجديدة لها تأثير جيد بالرغم من كورونا وهناك خطة استراتيجية لمضاعفة عدد السفن العابرة .
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