بعد اشتعال المظاهرات في طرابلس.. السراج يلجأ لتعديل وزاري عاجل

كشفت حكومة الوفاق المسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، عن أن رئيسها فائز السراج، بصدد إجراء تعديل وزاري، وفق ما ذكرت شبكة "آر تي".





وذكر "السراج"، إنه بصدد إجراء تعديل وزاري عاجل خاصة في الوزارات الخدمية.





وأكد أن اختيار الوزراء الجدد سيكون على أسس الكفاءة والقدرات وطهارة اليد.





واندلعت مظاهرات بالعاصمة طرابلس رفضا لحكومة السراج، خاصة ومرور القاطنين بهذا الجزء من ليبيا مم مشكلات خدمية عدة.





وتابع "قد نلجأ إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لتنفيذ التعديلات الحكومة لتجاوز مشكلة المحاصصة".





وتعاون حكومة أنقرة السراج، ووقعت معه منذ العام الماضي اتفاقات مدانة ، أتاحت إرسال آلاف المرتزقة إلى ليبيا لقتال الحكومة الشرعية ، التي يمثلها البرلمان الليبي.



